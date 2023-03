Partecipò a una spedizione punitiva: l’influencer Christina Bertevello condannata in appello a 3 anni e 4 mesi (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a 3 anni e 4 mesi per l’influencer gallaratese Christina Bertevello – quasi un milione di follower su Instagram – per aver preso parte al sequestro, al pestaggio e all’estorsione di 800 euro nei confronti di un 18enne da parte del suo ex fidanzato. Il ragazzo, Omar Ampolo, ha patteggiato una pena di 3 anni e 7 mesi, mentre gli altri componenti della spedizione sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi. Tutto era iniziato dal furto del cellulare di Ampolo il 15 novembre 2019 a Somma Lombardo: a rubarlo fu Daniele Del Monte, aiutato da un giovane che avrebbe attirato il ragazzo in una trappola. Per aver “fatto la spia”, due giorni dopo il 18enne fu ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Corte d’di Milano ha confermato la condanna a 3e 4pergallaratese– quasi un milione di follower su Instagram – per aver preso parte al sequestro, al pestaggio e all’estorsione di 800 euro nei confronti di un 18enne da parte del suo ex fidanzato. Il ragazzo, Omar Ampolo, ha patteggiato una pena di 3e 7, mentre gli altri componenti dellasono stati condannati a 3e 4. Tutto era iniziato dal furto del cellulare di Ampolo il 15 novembre 2019 a Somma Lombardo: a rubarlo fu Daniele Del Monte, aiutato da un giovane che avrebbe attirato il ragazzo in una trappola. Per aver “fatto la spia”, due giorni dopo il 18enne fu ...

