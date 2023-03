Parigi-Nizza 2023 | Tadej Pogacar | “A Vingegaard è mancato qualcosa Al giallo non si dice no”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Uno show, l’ennesimo stagionale, targato: primo arrivo in vetta alla, nella quarta tappa, e primo successo in terra transalpina per l’uomo della UAE Emirates che domani indosserà la maglia di leader della classifica generale. Sulla salita di La Loge des Gardes ha lasciato sfogare i rivali e poi ha attaccato, raggiungendo e battendo in volata il transalpino David Gaudu. Stupisce soprattutto il distacco inflitto all’avversario diretto Jonasshow in salita, tappa e maglia.soffre e perde 43” Proprio sul danese: “Sono rimasto un po’ sorpreso. È stato il primo a lanciare l’attacco e sembrava super forte. Non ho risposto, ho ...

Parigi-Nizza - Pogacar affonda Vingegaard: allo sloveno il primo duello della stagione, rivivi l'arrivo Eurosport IT

