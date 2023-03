Pari opportunità, Catizone: "Certificazione parità di genere misura pensata per unità produttive" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "La Certificazione della Parità di genere è una misura pensata per unità produttive a 360 gradi". A dirlo l'avvocata Andrea Catizone intervenendo alla presentazione del libro ‘She Leads: la Parità di genere nel futuro del lavoro', scritto insieme con Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager e 4.Manager Andrea e a cura della giornalista Silvia Pagliuca. "Le donne - spiega - non riescono ad entrare nel mondo del lavoro, vediamo poi un crollo quando si ha una maternità e la Certificazione cerca di intervenire in maniera efficace e intelligente con meccanismo premiali. Non si tratta di un'imposizione dall'alto perché c'è bisogno di lavorare sul fattore umano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Ladellatà diè unapera 360 gradi". A dirlo l'avvocata Andreaintervenendo alla presentazione del libro ‘She Leads: latà dinel futuro del lavoro', scritto insieme con Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager e 4.Manager Andrea e a cura della giornalista Silvia Pagliuca. "Le donne - spiega - non riescono ad entrare nel mondo del lavoro, vediamo poi un crollo quando si ha una maternità e lacerca di intervenire in maniera efficace e intelligente con meccanismo premiali. Non si tratta di un'imposizione dall'alto perché c'è bisogno di lavorare sul fattore umano ...

