Pari opportunità, al via dall’Istituto Santagata di Portici il progetto “Toponomastica femminile, luoghi di parità” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le scuole come luoghi privilegiati di rispetto dei diritti umani, di apprendimento delle diversità e della ricchezza delle identità culturali, del recupero della memoria storia dei nostri territori attraverso gli occhi anche delle donne. E’ l’obiettivo del progetto “Toponomastica femminile. luoghi di Parità e impronte del femminile nello spazio urbano”, promosso dalla Commissione Pari opportunità della Regione Campania presieduta da Natalia Sanna, illustrato oggi all’Istituto Comprensivo “Carlo Santagata” di Portici guidato dal preside Nicola Di Muzio. La Toponomastica femminile è uno strumento fondamentale per la Parità di genere e il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le scuole comeprivilegiati di rispetto dei diritti umani, di apprendimento delle diversità e della ricchezza delle identità culturali, del recupero della memoria storia dei nostri territori attraverso gli occhi anche delle donne. E’ l’obiettivo deldità e impronte delnello spazio urbano”, promosso dalla Commissionedella Regione Campania presieduta da Natalia Sanna, illustrato oggi all’Istituto Comprensivo “Carlo” diguidato dal preside Nicola Di Muzio. Laè uno strumento fondamentale per latà di genere e il ...

