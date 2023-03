Paperon de’ Paperoni, il vescovo realmente esistito col nome del personaggio Disney (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutti conosciamo Paperon de’ Paperoni, il personaggio immaginario creato da Carl Barks per la Walt Disney Company. Il miliardario spilorcio potrebbe essere ispirato, almeno nel nome, ad un vescovo della diocesi umbra, realmente esistito. Ad affermarlo non è qualche eretico del web ma fonti ecclesiastiche. Il focus sul vescovo con il nome del personaggio Disney è stato introdotto dall’Osservatore Romano, con un articolo di Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento. Sulle pagine del quotidiano della Santa Sede, si legge che nel 1265 Papa Clemente elesse a capo della diocesi di Foligno il vescovo Paperone, un Domenicano ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutti conosciamode’i, ilimmaginario creato da Carl Barks per la WaltCompany. Il miliardario spilorcio potrebbe essere ispirato, almeno nel, ad undella diocesi umbra,. Ad affermarlo non è qualche eretico del web ma fonti ecclesiastiche. Il focus sulcon ildelè stato introdotto dall’Osservatore Romano, con un articolo di Felice Accrocca, arcimetropolita di Benevento. Sulle pagine del quotidiano della Santa Sede, si legge che nel 1265 Papa Clemente elesse a capo della diocesi di Foligno ile, un Domenicano ...

