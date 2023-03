Paolo Conte in concerto in Piazza San Marco a Venezia | info e biglietti

(Di mercoledì 8 marzo 2023)protagonista di unevento inSanUna nuova, incredibile data si aggiunge al tour del celebre cantautoreche domenica 9 luglio 2023 si esibirà nella splendidaSan. Dopo lo straordinario live al Teatro alla Scala di Milano, che ha registrato il tutto esaurito a poche ore dalla messa in vendita,, icona indiscussa della musica cantautorale non solo italiana, ma anche internazionale, torna live inSan, uno dei luoghi più splendidi e prestigiosi d’Italia, a distanza di 14 anni dal ...

Una nuova data si aggiunge al tour di, che domenica 9 luglio si esibirà in Piazza San Marco, a Venezia, a distanza di 14 anni dal concerto del 31 luglio 2009 insieme all'Orchestra Sinfonica di Venezia. Durante l'evento, il ...Dopo lo straordinario live al Teatro alla Scala di Milano, che ha registrato il tutto esaurito a poche ore dalla messa in vendita,, icona indiscussa della musica cantautorale non solo italiana, ma anche internazionale, torna live in Piazza San Marco, uno dei luoghi piu' splendidi e prestigiosi d'Italia, a distanza di ...LA RAGAZZA FISARMONICA Musica e parole diQuando la provincia, o la periferia, uccide. I sogni, i sentimenti, a volte anche le persone. La ragazza resta intrappolata da una famiglia all'antica e tirata come una fisarmonica tra ...

Quando la provincia, o la periferia, uccide. I sogni, i sentimenti, a volte anche le persone.La ragazza resta intrappolata da una famiglia all’antica e tirata come una fisarmonica tra ammonimenti, min ...Paolo Conte in concerto a Venezia nel 2023: la data e le informazioni sui biglietti per il live in uno dei luoghi più affascinanti d'Italia.