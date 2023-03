Panchine rosse | reading teatrali e spettacoli | la festa della donna in Bergamasca

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Frasono numerose le iniziative organizzate nella provincia di Bergamo per celebrare la Giornata internazionale. Attorno alla data dell’8 marzo, giorno in cui ricorre questa, si tengono diverse proposte. Bergamonews vi propone una panoramica degli eventi sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci le iniziative organizzate in tutta laper diffonderne l’informazione. BERGAMO In occasione dell’8 marzo, data in cui si celebra la Giornata internazionale, l’Università degli studi di Bergamo organizza una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lukesky95199961 : @MercurioPsi @ant_garof @diarioromano @QuinziUgo E poi fanno le solite chiacchiere sulla sicurezza dopo che qualcun… - InVinoV61746588 : RT @gionibigud: Quanto hanno contribuito le panchine rosse a combattere la violenza contro le donne e quanto invece a placare qualche cosci… - ResiannaM : RT @gionibigud: Quanto hanno contribuito le panchine rosse a combattere la violenza contro le donne e quanto invece a placare qualche cosci… - LoScomodo_ : RT @gionibigud: Quanto hanno contribuito le panchine rosse a combattere la violenza contro le donne e quanto invece a placare qualche cosci… - _pAoLeTTa_85_ : RT @gionibigud: Quanto hanno contribuito le panchine rosse a combattere la violenza contro le donne e quanto invece a placare qualche cosci… -

Prevenzione Seno: 7 segnali a cui stare attente guarda le fotosulle Autostrade In occasione dell'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna, Autostrade per l'Italia ...In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna Aspi installerà a Roma dellenelle aree di servizio lungo le rete di Autostrade per l'Italia. L'installazione delle, realizzate con gli Stati Generali delle Donne HUB, partirà dalla Capitale per poi ...In vista della Giornata internazionale dei diritti della donna, nelle aree di servizio lungo la rete di Autostrade per l'Italia, sono state installate delle, realizzate in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne HUB. Le "" " spiega Aspi in una nota " ricordano e testimoniamo le storie di donne vittime di violenza, ...

Autostrade per l'Italia: a Roma panchine rosse nelle aree di servizio contro la violenza di genere RomaToday

Ieri mattina, alla presenza delle autorità, è stata inaugurata sul Belvedere di Monte Urano la prima panchina bianca delle Marche. Se le panchine rosse presenti oggi in molte città sono un simbolo del ...Appuntamenti con scienziate, sportive, scrittrici per discutere del presente e immaginare il futuro tra incontri, spettacoli e proiezioni ...