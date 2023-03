Pallanuoto, World Cup 2023: tutto facile per il Settebello, 13-7 al Giappone (Di mercoledì 8 marzo 2023) Debutto soft per la Nazionale italiana di Pallanuoto al maschile nel primo torneo internazionale della stagione. Primo match del girone preliminare di World Cup per il Settebello che si impone nettamente, per 13-7, sul Giappone in quel di Zagabria. In terra croata la banda di Sandro Campagna domina in lungo e in largo sui nipponici, nettamente inferiori sia a livello fisico che, soprattutto, a livello tecnico rispetto ai vice campioni del mondo. Il match, giocato comunque a ritmi blandi (Italia già sul 7-2 a metà gara), gli azzurri l’hanno dominato soprattutto in fase difensiva e al centro dell’attacco, con Luca Marziali e Lorenzo Bruni grandi protagonisti a segno tre volte. Bene anche Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce. Domani giorno di pausa per gli azzurri, venerdì la durissima sfida ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Debutto soft per la Nazionale italiana dial maschile nel primo torneo internazionale della stagione. Primo match del girone preliminare diCup per ilche si impone nettamente, per 13-7, sulin quel di Zagabria. In terra croata la banda di Sandro Campagna domina in lungo e in largo sui nipponici, nettamente inferiori sia a livello fisico che, soprat, a livello tecnico rispetto ai vice campioni del mondo. Il match, giocato comunque a ritmi blandi (Italia già sul 7-2 a metà gara), gli azzurri l’hanno dominato sopratin fase difensiva e al centro dell’attacco, con Luca Marziali e Lorenzo Bruni grandi protagonisti a segno tre volte. Bene anche Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce. Domani giorno di pausa per gli azzurri, venerdì la durissima sfida ...

