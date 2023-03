Pallanuoto, World Cup 2023: il Settebello parte con un successo per 13-7 sul Giappone (Di mercoledì 8 marzo 2023) parte con un successo la World Cup 2023 dell’Italia, che supera il Giappone 13-7 controllando senza particolari patemi la sfida sin dalle prime fasi. Il Settebello di Sandro Campagna non è apparso perfetto nel corso delle quattro frazioni di gioco, ma c’era da aspettarselo in quella che era la prima uscita internazionale di questo 2023. Arriva un successo come da pronostico e venerdì gli azzurri torneranno in vasca per il secondo impegno, contro la sempre temibile Ungheria. CALENDARIO World CUP MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV I CONVOCATI DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO: FORMULA E COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA PARTITA – L’inizio è tutto a tinte tricolori, con Lorenzo Bruni che apre la marcature dopo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023)con unlaCupdell’Italia, che supera il13-7 controllando senza particolari patemi la sfida sin dalle prime fasi. Ildi Sandro Campagna non è apparso perfetto nel corso delle quattro frazioni di gioco, ma c’era da aspettarselo in quella che era la prima uscita internazionale di questo. Arriva uncome da pronostico e venerdì gli azzurri torneranno in vasca per il secondo impegno, contro la sempre temibile Ungheria. CALENDARIOCUP MASCHILE: DATE, ORARI E TV I CONVOCATI DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO: FORMULA E COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA PARTITA – L’inizio è tutto a tinte tricolori, con Lorenzo Bruni che apre la marcature dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldCup2023: il #Settebello parte con un successo per 13-7 sul #Giappone - ottopagine : Pallanuoto, il Settebello di Dolce e Renzuto Iodice esordisce in World Cup - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Pallanuoto: scatta la nuova World Cup, Settebello all’assalto - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: World Cup di Pallanuoto, il Settebello in Croazia per il pass mondiale - angelo_perfetti : World Cup di Pallanuoto, il Settebello in Croazia per il pass mondiale -