Palermo, alla Motorizzazione le mazzette venivano contate in bagno: ecco le foto dei funzionari incastrati dalle telecamere (Di mercoledì 8 marzo 2023) I soldi venivano messi nelle carpette e poi nascosti nel bagno dove i funzionari della Motorizzazione li contavano, convinti di non essere osservati. È questa la scena ripresa dalle telecamere piazzate dalla polizia Stradale di Palermo, nell'ambito di un'indagine coordinata dai pm Giulia Beux e Vincenzo Amico e dall'aggiunto Sergio Demontis. L'inchiesta ha svelato un imponente giro di mazzette tra i funzionari della Motorizzazione del capoluogo siciliano. Un vero e proprio stipendio di 600 euro al mese, secondo le accuse, veniva incassato dai funzionari per pratiche a favore di agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche. Nei giorni scorsi sono finiti ai domiciliari otto ...

