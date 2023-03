Palazzo Fuga | Rastrelli Fdi | Grazie al ministro Sangiuliano | l’impegno del Governo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiC_Italia : #Napoli, il Ministro @g_sangiuliano e il sindaco @GaeManfredi hanno firmato a Palazzo Fuga il protocollo di intesa… - Italia_Nostra : RT @MiC_Italia: #Napoli, il Ministro @g_sangiuliano e il sindaco @GaeManfredi hanno firmato a Palazzo Fuga il protocollo di intesa tra il M… - MaxIaquinangelo : RT @MiC_Italia: #Napoli, il Ministro @g_sangiuliano e il sindaco @GaeManfredi hanno firmato a Palazzo Fuga il protocollo di intesa tra il M… - TgrRaiCampania : Il tesoro dei Girolamini. Dopo la firma del protocollo d'intesa per Palazzo Fuga, il Ministro della Cultura Gennaro… - iISud24 : Napoli, firmato il protocollo per Palazzo Fuga. Sangiuliano: «Uno spazio ispirato alla grande Biblioteca nazionale… -

Questa mattina e' stato firmato aun protocollo d'intesa fra il Comune di Napoli e il Ministero della Cultura, nelle persone del sindaco Gaetano Manfredi e del ministro Gennaro Sangiuliano, per la rigenerazione urbana del ...... per migliorare la qualità di vita di chi, indal suo Paese, arriva in un hotspot, un Cas, uno ... anche su questo dossier l'intesa sarebbe massima, suggellata dal faccia a faccia di ieri a...sarà un grande polo culturale. Accoglierà la succursale del MANN, una biblioteca moderna, una scuola di specializzazione dell'Università Federico II ed eventi di carattere culturale ...

Sangiuliano: "Palazzo Fuga come la Biblioteca nazionale di Parigi" La Repubblica

È stato firmato questa mattina dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e dal sindaco Gaetano Manfredi un protocollo di intesa per la valorizzazione e rigenerazione del Real Albergo dei Poveri ...L'esponente del Governo Meloni in città per firmare il protocollo con il Comune per il rilancio dell'Albergo dei Poveri ...