Pagelle Tottenham-Milan 0-0 | i voti del match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEMaignan: 6. Esordio in una gara della fase ad eliminazione diretta di Champions per il francese che dopo 35 minuti nel quale è praticamente inoperoso sfodera un ottimo riflesso coprendo bene il primo palo sul cross sporcato di Kane che si trasforma in un’insidia. Attento al 65? sul destro di Hojbjerg in progressione. Kalulu: 6. Tiene bene la posizione senza mai andare praticamente in difficoltà, fornendo anche il proprio contributo in fase di costruzione. Thiaw: 6,5. Altra prova solida quella del tedesco, sempre più imprescindibile all’interno dello scacchiere difensivo di Pioli. Nonostante la giovane età non sembra minimamente accusare la pressione che potrebbe derivare dal grande palcoscenico. Tomori: 6,5. Prestazione ordinata quella dell’inglese al centro della linea difensiva, preciso nelle chiusure, riesce ad ...