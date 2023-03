Pagelle Chelsea-Borussia Dortmund 2-0 | voti e tabellino Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della. I padroni di casa partono forte e cercano di ribaltare lo 0-1 dell’andata e riescono a sbloccare la partita nel finale di primo tempo grazie a Sterling. Ma in precedenza Havertz aveva preso un palo interno clamoroso. Nella ripresa un fallo di mano ingenuo di Wolf viene sanzionato dal Var e poi fischiato dall’arbitro al monitor, come calcio di rigore. Dal dischetto Havertz prende di nuovo il palo, ma il penalty si deve ripetere perché un giocatore del, che poi andrà a rinviare, era entrato prima. ...