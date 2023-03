Otto marzo, sos di 176 donne irpine ai centri antiviolenza: più di cento prese in carico nel 2022 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 176 le donne che in provincia di Avellino nel corso del 2022 si sono rivolte ai centri antiviolenza. I dati, rispetto all’anno precedente fanno registrare un andamento costante e non in diminuzione. 101 le donne prese in carico dalle cooperative che in Irpinia gestiscono i centri Alice-Bianconiglio e Alice-Stragatto. Per sei donne è stato applicato il “codice rosso” che ha fatto scattare il loro trasferimento presso strutture protette. Dall’inizio del 2023 ai due centri antiviolenza si sono rivolte trenta donne. Su un altro fronte, quello del lavoro, spicca il dato che fa riferimento agli uffici di Poste Italiane presenti sul ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 176 leche in provincia di Avellino nel corso delsi sono rivolte ai. I dati, rispetto all’anno precedente fanno registrare un andamento costante e non in diminuzione. 101 leindalle cooperative che in Irpinia gestiscono iAlice-Bianconiglio e Alice-Stragatto. Per seiè stato applicato il “codice rosso” che ha fatto scattare il loro trasferimento presso strutture protette. Dall’inizio del 2023 ai duesi sono rivolte trenta. Su un altro fronte, quello del lavoro, spicca il dato che fa riferimento agli uffici di Poste Italianenti sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Otto marzo è anche non dipendere economicamente da nessuno. ?? In #Italia le #donne partecipano ancora molto meno… - rsacislfpsantal : RT @CislNazionale: “Oggi manifesteremo con altre associazioni davanti all’Ambasciata iraniana con una fiaccolata a sostegno di milioni di d… - Gulmira94366565 : RT @Sckstella29: Non è possibile racchiudere il significato di oggi in un giorno... 8 marzo... Capovolgere l'otto e presentare oggi nel su… - chiaratommysupp : RT @___stuck___: natale ? capodanno? san valentino? san faustino ? otto marzo ? compleanno ?? - LauraRewind : RT @dessere88fenice: Con tutto il cuore vi auguro, nostre care donne, felicità. Capisco che molto dipende da noi uomini. cercheremo di esse… -