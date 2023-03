Otto marzo | non fiori | ma diritti e parità

Leggi su fmag

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Torna, puntuale come ogni anno, quel senso di incompiuto che accompagna l’. A ridosso di giornate celebrative come questa si sprecano riflessioni, convegni, pensieri, manifestazioni, scioperi e iniziative. Come una tradizione che si ripete ogni anno, ricordiamo la lotta per i, per il lavoro, per le pari opportunità e per il miglioramento generale delle condizioni delle donna (quasi) unicamente in questo giorno di attesa della primavera, così come noi donne troppo spesso siamo relegate al ruolo di semi che attendono di crescere e sbocciare. E così restiamo cullate nel terreno caldo e umido della fossa dalla quale attendiamo di scappare: parlando(ci addosso) e discutendo ancora e ancora degli stessi argomenti, senza che mai nulla cambi, si ha come l’impressione di relegare ogni tema serio a puro esercizio di ...