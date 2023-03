Otto marzo, il senatore Matera sulle donne: “Elemento trainante delle nostre società” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Costanza, talento ed impegno possono schiudere le porte di qualsiasi traguardo. L’esempio che viene dal nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la prima Premier donna nella storia italiana, è in tal senso emblematico, lampante. Questo 8 marzo, pertanto, deve avere una valenza particolare ed essere foriero di un messaggio ancora più “forte” per le nostre connazionali. Non siete “solo” il motore delle nostre famiglie ma sempre più Elemento trainante delle nostre società. Sappiatelo, prendetene consapevolezza voi stesse in primis: nulla potrà esservi precluso, oggi, se lotterete armate della vostra competenza e della vostra tenacia. Auguri di sempre maggiori successi”. Così il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Costanza, talento ed impegno possono schiudere le porte di qualsiasi traguardo. L’esempio che viene dal nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la prima Premier donna nella storia italiana, è in tal senso emblematico, lampante. Questo 8, pertanto, deve avere una valenza particolare ed essere foriero di un messaggio ancora più “forte” per leconnazionali. Non siete “solo” il motorefamiglie ma sempre più. Sappiatelo, prendetene consapevolezza voi stesse in primis: nulla potrà esservi precluso, oggi, se lotterete armate della vostra competenza e della vostra tenacia. Auguri di sempre maggiori successi”. Così il ...

