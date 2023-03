Ostia | riqualificati gli impianti fognari delle case Erp in via delle Azzorre

(Di mercoledì 8 marzo 2023)– Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria (leggi qui) deglial civico 316 di via. Una situazione di degrado si trascinava da circa 18 anni che coinvolgeva 105 famiglie con grave rischio per la salute pubblica a causa della fuoriuscita continua di liquami dovuta a tubature rotte, pompe di sollevamento insufficienti e vasche di stoccaggio crepate e sottodimensionate. Una situazione analizzata nel corso di più Commissioni Congiunte (Lavori Pubblici e Mobilità e Politiche Abitative e Sociali presiedute dai Presidenti Di Matteo e Arcamone) già dal mese di settembre. “L’intervento – affermano in una nota congiunta gli assessori ai Lavori Pubblici e Patrimonio Guglielmo Calcerano e alle Politiche abitative al Bilancio ...

... e 6 dei Vigili del Fuoco in Prati, Eur, Tuscolano, via Nazionale, Prati eLido. Nel corso ... Inoltre, sarannoaltri edifici di proprietà di Roma Capitale, tra cui la Scuoletta ...... e 6 dei Vigili del Fuoco in Prati, Eur, Tuscolano, via Nazionale, Prati eLido. Nel corso ... Inoltre, sarannoaltri edifici di proprietà di Roma Capitale, tra cui la Scuoletta ...... e 6 dei Vigili del Fuoco in Prati, Eur, Tuscolano, via Nazionale, Prati eLido. È stato ... Inoltre, sarannoaltri edifici di proprietà di Roma Capitale, tra cui la Scuoletta rurale ...

Ostia, riqualificati gli impianti fognari delle case Erp in via delle ... Il Faro online

Home Economia urbana Roma: 6,5 mln per riqualificazione caserme di carabinieri e vigili del fuoco Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto della sostenibilità ambientale. Un piano di riqualifica ...