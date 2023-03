Osimhen vestirà la maglia dell’Italia? La bomba lanciata da Mancini

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Cosa manca all’Italia di Roberto? Una punta che sappia realizzare reti a ripetizione dato che Immobile non riesce ad esprimersi al meglio inazzurra. Il ct della Nazionale apre alla possibilità di vederecon la casacca italiana. NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Se qualcuno avesse avuto dei dubbi riguardo le potenzialità Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... "Attento Napoli, faremo una partita gagliarda" Il ruolo del guastafeste loAlessio Dionisi ... Sassuolo " Napoli, le formazioni: niente turnover per, Raspadori fuori 30 - 40 giorni L'...... che arriva in prestito annuale dal Chelsea (con cui ha un contatto fino al 2024),la ... L'acquisto del nazionale brasiliano compromette così l'arrivo ai red Devils di Victore di ...... "Attento Napoli, faremo una partita gagliarda" Il ruolo del guastafeste loAlessio Dionisi ... Sassuolo " Napoli, le formazioni: niente turnover per, Raspadori fuori 30 - 40 giorni L'...