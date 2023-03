Osimhen miglior calciatore AIC di febbraio | vinto il duello con Di Maria

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Victorè stato nominatoAIC di: il nigeriano hailcon Angel DiVictorconquista tutti e tutto. Il bomber nigeriano del Napoli, attuale capocannoniere della Serie A con 19 goal, è stato nominato dall’Associazione Italiana Calciatori come ildel mese di: l’ex Lille è il “MVP” (Most Valuable Player) ovvero ilche maggiormente si è distinto in Serie A. Decisive le performance del mese appena terminato. Con 5 reti in campionato: una prolificità che non ha eguali quest’anno.elettodel mese di ...