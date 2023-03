Oscar 2023: Jessica Chastain, Nicole Kidman e Andrew Garfield tra i presentatori (Di mercoledì 8 marzo 2023) La serata di premiazione degli Oscar 2023 si sta avvicinando e i produttori della cerimonia hanno annunciato la presenza di altre star, tra cui Jessica Chastain, Nicole Kidman e Andrew Garfield. La produzione della cerimonia di premiazione degli Oscar 2023 ha annunciato i nomi di altri prestigiosi presentatori delle categorie, confermando anche la presenza sul palco di Jessica Chastain e Nicole Kidman. L'appuntamento per gli appassionati di cinema è per domenica, quando verranno svelati i vincitori della 95esima edizione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy. Sul palco dei premi Oscar 2023 saliranno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) La serata di premiazione deglisi sta avvicinando e i produttori della cerimonia hanno annunciato la presenza di altre star, tra cui. La produzione della cerimonia di premiazione degliha annunciato i nomi di altri prestigiosidelle categorie, confermando anche la presenza sul palco di. L'appuntamento per gli appassionati di cinema è per domenica, quando verranno svelati i vincitori della 95esima edizione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy. Sul palco dei premisaliranno ...

