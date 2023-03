Oroscopo Branko oggi | le previsioni amore e lavoro segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 marzo 2023)8 marzo 2023.è mercoledì e siamo già a metà settimana, la seconda del mese di marzo. Questo mercoledì è a dir poco speciale perché è la festa della donna, avete comperato un mazzetto di mimose alla donne della vostra famiglia? Oppure preferite dimostrare loro il vostro affetto attraverso piccoli ma quotidiani pensieri ? Comunque stiano le cose scommetto però che siete curiosi di sapere cosa vi riserveranno le stelle in questo mercoledì! Quali saranno i segni fortunati in? E sul? Non ci resta che scoprire tutto con ledell’amato astrologodel giorno8 marzo 2023: Ariete, Toro e ...