Oriana Marzoli, il pubblico sempre dalla sua parte: il pensiero su Daniele

Dopo aver raggiunto la finale del GF Vip, Oriana Marzoli conta sul pubblico anche riguardo a questioni sentimentali La bella Oriana Marzoli continua a essere una delle grandi sorprese di questa settima edizione del GF Vip. La modella originaria di Caracas, che lunedì nel corso della puntata del reality è stata eletta la prima finalista di questa settima edizione del format. Fin dall'inizio del cammino nella Casa ha attirato le simpatie del pubblico, lo stesso che dopo averla conosciuta e apprezzata in questi mesi l'ha trascinata dritta dritta nella finalissima del prossimo aprile. Uno dei nodi complicati da scioglier per la Marzoli resta però il rapporto con Daniele Dal Moro. Il legame tra il modello veneto e la showgirl venezuelana è infatti ...

