Oriana contro Daniele che si rifiuta di dormire con lei (Di mercoledì 8 marzo 2023) Daniele Dal Moro è un ragazzo molto particolare e infatti non vuole dormire insieme a quella che sarebbe a tutti gli effetti la sua compagna. Oriana Marzoli per questo motivo c’è rimasta molto male e quando lui le ha detto “va bene, dormiremo insieme la notte del tuo compleanno“, la venezuelana non l’ha presa affatto bene. Daniele non vuole dormire con Oriana: “Ti concedo una notte al compleanno, basta che…” https://t.co/gJ1X58XU3c — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 8, 2023 “Così, non è possibile. Voglio festeggiare il mio compleanno felice, non dicendo “oggi sto bene con lui, ma domani non chi lo sa”. O uno che mi dice: “dai allora va bene, dormiamo insieme per il tuo compleanno”, come se fosse un regalo per me! È un regalo per me dormire con te?”. E ... Leggi su biccy (Di mercoledì 8 marzo 2023)Dal Moro è un ragazzo molto particolare e infatti non vuoleinsieme a quella che sarebbe a tutti gli effetti la sua compagna.Marzoli per questo motivo c’è rimasta molto male e quando lui le ha detto “va bene,mo insieme la notte del tuo compleanno“, la venezuelana non l’ha presa affatto bene.non vuolecon: “Ti concedo una notte al compleanno, basta che…” https://t.co/gJ1X58XU3c — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 8, 2023 “Così, non è possibile. Voglio festeggiare il mio compleanno felice, non dicendo “oggi sto bene con lui, ma domani non chi lo sa”. O uno che mi dice: “dai allora va bene, dormiamo insieme per il tuo compleanno”, come se fosse un regalo per me! È un regalo per mecon te?”. E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RossaGiada : RT @badchanneI: Il mestierante pensa realmente che andando contro Tavassi e Daniele riuscirà ad avere i voti di Oriana per se, tutto grazie… - ori8814 : @Klaudya74316250 Io parlo personalmente se vedi i miei tweet io sono contro luca ancora prima della frequentazione… - BlackPearlFay : @bebestinii Quando c'era da criticare Daniele l'ho sempre fatto, ho difeso Oriana per 4 mesi anche andando contro D… - Melancholia1990 : RT @OhmyBrettx: NON URLARE CONTRO ONESTINI. È un esperto manipolatore. Farà la vittima e Oriana lo difenderà. Se lo odi, votalo per andars… - viviconcoerenza : RT @_________fhgy: Tra EdoD che racconta i dettagli di come l’ha fatto con Antonella e Daniele che usa parole forti contro Oriana…i fans ch… -