Ordine degli Avvocati | buona risposta delle scuole del territorio per il progetto “Invisibilia”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl’, promosso dall’di Benevento con il Comitato Pari Opportunità, finalizzato a tenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne, ha concluso la fase di condivisione con ledeldella mostra “Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta”, della giornalista e fotoreporter Stefania Prandi.Un lavoro mai tentato prima, allestito per la prima volta in un Palazzo di Giustizia, per raccontare i giorni di chi resta, ossia le madri, i padri, i figlidonne uccise dai propri compagni o mariti, per testimoniare che l’assenza può tramutarsi in presenza attiva contro la violenza di genere. Uno sguardo diverso e lontano dalle immagini cui siamo ...