Ora legale, quando spostare le lancette: sarà l’ultima volta? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il passaggio dall’ora solare 2023 all’ora legale arriverà a breve. Le giornate saranno più lunghe e in questo modo sentiremo maggiormente l’arrivo dell’estate,. Da tempo però si parla dell’abolizione del cambio orario. Per quanto ancora sposteremo le lancette in primavera e in autunno? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Boom di contagi in Italia, come si trasmette la malattia e i sintomi Leggi anche: Donna di 36 anni fa il test dell’età biologica e fa una scoperta choc Ora legale 2023, quando vanno spostate le lancette La pratica del cambio dell’ora non esiste ovunque nel mondo. È stata introdotta tanti anni fa con lo scopo del risparmio energetico. Ma le ore di luce durante la giornata non solo le stesse in tutti il mondo. Ad esempio, i Paesi della fascia tropicale non adottano l’ora ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il passaggio dall’ora solare 2023 all’oraarriverà a breve. Le giornate saranno più lunghe e in questo modo sentiremo maggiormente l’arrivo dell’estate,. Da tempo però si parla dell’abolizione del cambio orario. Per quanto ancora sposteremo lein primavera e in autunno? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Boom di contagi in Italia, come si trasmette la malattia e i sintomi Leggi anche: Donna di 36 anni fa il test dell’età biologica e fa una scoperta choc Ora2023,vanno spostate leLa pratica del cambio dell’ora non esiste ovunque nel mondo. È stata introdotta tanti anni fa con lo scopo del risparmio energetico. Ma le ore di luce durante la giornata non solo le stesse in tutti il mondo. Ad esempio, i Paesi della fascia tropicale non adottano l’ora ...

