"Ora è sotto il nostro controllo". Russia, l'annuncio nella notte che fa tremare Zelensky (Di mercoledì 8 marzo 2023) La guerra in Ucraina non si ferma e si fa sempre più cruenta. Adesso l'epicentro dei combattimenti è Bakhmut, la città diventata il simbolo della resa dei conti finale tra l'esercito di Kiev e quello di Mosca. Come è noto nei giorni scorsi il comandante in capo delle forse ucraine ha chiesto il ritiro dalla città per riorganizzare le truppe. Una mossa che non è stata gradita da Zelensky che invece ha chiesto di mantenere le posizioni alle truppe mettendo in discussione proprio le parole del generale. Ma nelle ultime ore le cose per gli ucraini si sono messe male. Le forze russe controllano l'intera parte orientale di Bakhmut, nella regione orientale ucraina di Donetsk. Lo ha annunciato il capo del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin. "Tutta la parte a est del fiume Bakhmutka è completamente sotto il controllo".

