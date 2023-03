Ora è diventata una principessa

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 8 marzo 2023) «LaLilibet Diana è stata battezzata venerdì 3 marzo dall’arcivescovo di Los Angeles, il Reverendo John Taylor». Così ha annunciato l’evento un portavoce di Harry e Meghan. Una cerimonia molto intima, con meno di trenta invitati – tra cui la madre della Markle, Doria Ragland – nei giardini della villa dei Sussex a Montecito, in California. Ma del resto dei Royal neppure l’ombra. Harry e Meghan snobbati da Carlo e William Secondo voci trapelate da Montecito, Harry, 38 anni, e Meghan, 41, avevano invitato anche Carlo e Camilla, William e Kate, ma nessun Royal ha affrontato il lungo viaggio per essere presente all’evento. Evidentemente, pur essendo stati loro stessi invitati all’Incoronazione di re Carlo, il prossimo 6 maggio, le accuse lanciate di recente su memoir, interviste e docuserie Netflix dai Sussex non sono state ...