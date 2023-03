OPPO Pad 2 su Geekbench | specifiche e testing del suo Snapdragon

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CF22092013 : RT @CeotechI: OPPO Pad 2 compare su Geekbench e rivela alcune specifiche #Android13 #Geekbench6 #Notizia #Notizie #Oppo #OPPOFindX6Series #… - CeotechI : RT @CeotechI: OPPO Pad 2 compare su Geekbench e rivela alcune specifiche #Android13 #Geekbench6 #Notizia #Notizie #Oppo #OPPOFindX6Series #… - aseemgkujur : RT aseemgkujur RT CeotechI OPPO Pad 2 compare su Geekbench e rivela alcune specifiche #Android13 #Geekbench6… - aseemgkujur : RT DJIMB3RRY RT @CeotechI: OPPO Pad 2 compare su Geekbench e rivela alcune specifiche #Android13 #Geekbench6… - aseemgkujur : RT CeotechI OPPO Pad 2 compare su Geekbench e rivela alcune specifiche #Android13 #Geekbench6 #Notizia #Notizie… -

Nel corso dello stesso evento l'azienda dovrebbe presentare anche il tablet2 . Anche se non ci sono conferme sul lancio globale di questi dispositivi, si prevede che l'azienda rilascerà il ...L'anno scorsoha fatto il suo ingresso nel mondo dei tablet lanciandoe successivamenteAir e quest'anno dovrebbe arrivare l'2 . Come indica il nome,2 sarà il diretto successore dell'dello scorso anno e dovrebbe essere in ...ha recentemente confermato che annuncerà la serie Find X6 questo mese in Cina. L'azienda dovrebbe presentare anche altri prodotti, come l'2, oltre a questo. In vista dell'atteso lancio, il leaker Digital Chat Station ha fatto trapelare le varianti di colore del Find X6 e del Find X6 Pro. Secondo alcune indiscrezioni,si ...

OPPO Pad 2 mette in mostra il suo Snapdragon su Geekbench Evosmart

Un tablet pensato come "OPPO Pad 2" prima del suo lancio ha debuttato invece come OnePlus Pad. Ora, però, il primo nome è tornato su Geekbench, anche se con un chipset Qualcomm rispetto al SoC MediaTe ...OPPO lancia un pop-up store a Westfield London per celebrare la UEFA Champions League e mostrare il nuovo smartphone flip OPPO Find N2 Flip.