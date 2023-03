OPPO | dichiara la Carbon Neutrality entro il 2050

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 8 marzo 2023)il suo impegno per la prima volta a raggiungere la neutralità delle emissioni diio in tutte le sue attività globaliilritiene che una tutela ambientale migliore possa essere raggiunta solo attraverso il progresso parallelo della scienza e della tecnologia. Dopo anni di ricerche e analisi,ha pubblicato l’Climate Action Report: Climate Pledges and LowDevelopment Strategy, in occasione del MWC 2023. Nel rapporto,si impegna per la prima volta a raggiungere ladelle emissioni diio in tutte le sue attività globaliil. Con il supporto tecnico ...