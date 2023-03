Onu, video soldato giustiziato dai russi sembra autentico (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il video di un soldato ucraino disarmato, prigioniero di guerra dei russi, fucilato dopo aver gridato 'Gloria all'Ucraina', "sembra essere autentico": lo ha reso noto oggi l'Alto Commissario delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildi unucraino disarmato, prigioniero di guerra dei, fucilato dopo aver gridato 'Gloria all'Ucraina', "essere": lo ha reso noto oggi l'Alto Commissario delle ...

Onu, video soldato giustiziato dai russi sembra autentico: Secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite