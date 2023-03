Omicidio Thomas Bricca | spunta il secondo indagato per la morte del 19enne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Alatri, secondo indagato per omicidio Thomas Bricca - thexeon81 : Omicidio Thomas Bricca, indagato il nonno di uno dei sospettati: 'Ha fatto sparire i video' - LaPresse_news : Nuovi sviluppi sull'omicidio di #ThomasBricca - repubblica : Omicidio Thomas Bricca, indagato il nonno di uno dei sospettati: 'Ha fatto sparire i video' - Lazio_TV : Iscritto nel registro degli indagati il nonno di Toson. -

AGI - C'è un altro indagato per la morte diBricca , il 19enne di Alatri assassinato con un colpo di pistola alla fronte lo scorso 30 ...ventiduenne Mattia Toson che invece è accusato di...C'è un altro indagato per la morte diBricca , il 19enne di Alatri assassinato con un colpo di pistola alla fronte lo scorso 30 ... il ventiduenne Mattia Toson che invece è accusato di...L'ipotesi è che l'uomo possa aver in qualche modo aiutato il giovane a disfarsi di possibili prove. Nel frattempo è fissato per domani un incontro in Procura con i genitori diche attendono risposte.

Omicidio di Thomas Bricca ad Alatri, c'è un nuovo indagato: è il nonno acquisito di Mattia Toson Open

È accusato di favoreggiamento Luciano Dell'Omo, nonno dell'altro imputato, il 22enne Mattia Toson, che invece è sospettato di omicidio volontario ...