Omicidio Latina | chi è il carabiniere che ha ucciso il compagno dell' amante

Giuseppe Molinaro, 56 anni, ha confessato di averil nuovo'ex, Giuseppe Fidaleo, e di aver ferito anche la donna. In passato, il militare era stato sospeso dall'Arma per comportamenti aggressivi

Il suo ex, invece, è in carcere a Santa Maria Capua Vetere accusato die tentatoC'è ancora mistero dietro all'di Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di. Non tanto sul movente: la gelosia del carabiniere, forse ancora innamorato Miriam Mignano, ma sul fine ultimo. Il militare, ...Il militare era in licenza straordinaria dal 22 febbraio, per gravi motivi di salute. Ieri sera i carabinieri dei Comandi Provinciale die Caserta, lo hanno arrestato pere tentato. Gli immediati accertamenti da parte degli inquirenti hanno permesso di riscontrare che l'uomo, poco prima, si era recato a bordo ...

Giuseppe Molinaro, 56 anni, ha confessato di aver ucciso il nuovo compagno dell'ex amante, Giuseppe Fidaleo, e di aver ferito anche la donna. In passato, il militare era stato sospeso dall'Arma per co ...Dietro l'insano gesto del militare c'è il movente della gelosia. Ai colleghi che lo hanno interrogato ha ammesso le proprie responsabilità.