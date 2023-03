Omicidio Fragalà, condanne confermate. Meloni: la sua onestà e il suo impegno fonte di ispirazione (video) (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La prima sezione della Corte di Cassazione ha confermato le condanne per l’Omicidio dell’avvocato Enzo Fragalà, avvenuto per mano mafiosa nel 2010 a Palermo. La sua onestà e il suo impegno per la legalità sono fonte di ispirazione. Un abbraccio alla figlia Marzia e alla famiglia“, scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni rendendo omaggio al noto penalista palermitano, parlamentare di Alleanza Nazionale e docente universitario ferito a morte da Cosa Nostra il 23 febbraio 2010, all’indomani della decisione della Corte di Cassazione che ieri ha confermato le condanne per tre dei suoi quattro assassini – Antonino Abbate, Francesco Arcuri e Salvatore Ingrassia – che avevano fatto ricorso ai giudici di piazza Cavour. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) “La prima sezione della Corte di Cassazione ha confermato leper l’dell’avvocato Enzo, avvenuto per mano mafiosa nel 2010 a Palermo. La suae il suoper la legalità sonodi. Un abbraccio alla figlia Marzia e alla famiglia“, scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgiarendendo omaggio al noto penalista palermitano, parlamentare di Alleanza Nazionale e docente universitario ferito a morte da Cosa Nostra il 23 febbraio 2010, all’indomani della decisione della Corte di Cassazione che ieri ha confermato leper tre dei suoi quattro assassini – Antonino Abbate, Francesco Arcuri e Salvatore Ingrassia – che avevano fatto ricorso ai giudici di piazza Cavour. ...

