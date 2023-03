Omicidio di Luca Attanasio, linea dura del Congo: chiesta la pena di morte per i sei imputati (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il procuratore militare Bamusamba Kabamba ha chiesto la pena di morte per i sei uomini processati a Kinshasa da un tribunale militare per gli omicidi dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, avvenuti nel febbraio 2021 nell’est del Paese. Come riporta il sito d’informazione locale ‘Actualité’, la pena di morte è spesso richiesta e comminata nella Repubblica Democratica del Congo nei casi di “sicurezza nazionale”, ma non viene applicata da 20 anni ed è sistematicamente commutata nell’ergastolo. Il procuratore militare del Congo parla di “banda criminale” “Le vittime sono state rapite, trascinate in profondità ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il procuratore militare Bamusamba Kabamba ha chiesto ladiper i sei uomini processati a Kinshasa da un tribunale militare per gli omicidi dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, avvenuti nel febbraio 2021 nell’est del Paese. Come riporta il sito d’informazione locale ‘Actualité’, ladiè spesso rie comminata nella Repubblica Democratica delnei casi di “sicurezza nazionale”, ma non viene applicata da 20 anni ed è sistematicamente commutata nell’ergastolo. Il procuratore militare delparla di “banda criminale” “Le vittime sono state rapite, trascinate in profondità ...

