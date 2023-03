Omicidio Attanasio, la procura del Congo chiede la pena di morte per i sei imputati (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar — pena di morte: la chiede il procuratore militare Bamusamba Kabamba per i sei uomini processati a Kinshasa da un tribunale militare per gli omicidi dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo nell’imboscata del febbraio 2021 nell’est del Paese. Omicidio Attanasio, chiesta la pena di morte per i sei imputati Lo ha riportato il sito locale Actualité, specificando che nella Repubblica Democratica del Congo sia prassi consolidata chiedere la pena di morte in casi di sicurezza nazionale, sebbene da 20 anni non trovi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar —di: lailtore militare Bamusamba Kabamba per i sei uomini processati a Kinshasa da un tribunale militare per gli omicidi dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica delLuca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo nell’imboscata del febbraio 2021 nell’est del Paese., chiesta ladiper i seiLo ha riportato il sito locale Actualité, specificando che nella Repubblica Democratica delsia prassi consolidatare ladiin casi di sicurezza nazionale, sebbene da 20 anni non trovi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Richiesta la pena di morte per i sei accusati dell'omicidio di #LucaAttanasio - PaolilloLuca : Omicidio Attanasio, chiesta la pena di morte per i sei imputati nel processo congolese: l’11 marzo l - IlPrimatoN : 'Trascinarono le vittime nella foresta prima di giustiziarle' #Attanasio - GianniRosini : Omicidio Attanasio, chiesta la pena di morte per i sei imputati nel processo congolese: l’11 marzo le arringhe dife… - crispadafora : RT @RaiNews: Richiesta la pena di morte per i sei accusati dell'omicidio di #LucaAttanasio -