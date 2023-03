Omicidio Attanasio, chiesta la pena di morte per i presunti aggressori in Congo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Rischiano di essere puniti con la pena di morte i presunti assassini dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, ucciso nel febbraio 2021 durante un agguato al convoglio del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite con cui si muoveva insieme alla scorta nei pressi del Parco nazionale dei Virunga, nel Nord Kivu, una delle aree storicamente più rischiose dell’Africa centrale. La pubblica accusa del tribunale di Kinshasa ha chiesto per i sei arrestati la pena capitale, che solitamente viene trasformata in una condanna all’ergastolo. Nella Repubblica Democratica del Congo la pena di morte non viene applicata da 20 anni, nonostante ci siano sentenze di condanna in questo senso. Il gruppo tratto in arresto manca ancora del ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Rischiano di essere puniti con ladiassassini dell’ambasciatore italiano inLuca, ucciso nel febbraio 2021 durante un agguato al convoglio del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite con cui si muoveva insieme alla scorta nei pressi del Parco nazionale dei Virunga, nel Nord Kivu, una delle aree storicamente più rischiose dell’Africa centrale. La pubblica accusa del tribunale di Kinshasa ha chiesto per i sei arrestati lacapitale, che solitamente viene trasformata in una condanna all’ergastolo. Nella Repubblica Democratica delladinon viene applicata da 20 anni, nonostante ci siano sentenze di condanna in questo senso. Il gruppo tratto in arresto manca ancora del ...

