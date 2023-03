Omicidio Attanasio, chiesta la pena di morte per i 6 accusati (Di mercoledì 8 marzo 2023) La procura congolese ha chiesto la pena di morte per le sei persone accusate dell'assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso nel febbraio 2021 nella Repubblica democratica del Congo, assieme al carabiniere della scorta e all'autista Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) La procura congolese ha chiesto ladiper le sei persone accusate dell'assassinio dell'ambasciatore Luca, ucciso nel febbraio 2021 nella Repubblica democratica del Congo, assieme al carabiniere della scorta e all'autista

