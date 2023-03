Omicidio ambasciatore italiano Luca Attanasio in Congo, chiesta la pena di morte per i 6 accusati (Di mercoledì 8 marzo 2023) Durante un’udienza d’accusa nella capitale Kinshasa, i pubblici ministeri hanno chiesto la pena di morte per le sei persone accusate dell’Omicidio l’ambasciatore italiano Luca Attanasio nella Repubblica Democratica del Congo. Come riporta il sito d’informazione locale ‘Actualité’, la pena di morte è spesso richiesta e comminata nella RDC nei casi di “sicurezza nazionale”, ma non ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Durante un’udienza d’accusa nella capitale Kinshasa, i pubblici ministeri hanno chiesto ladiper le sei persone accusate dell’l’nella Repubblica Democratica del. Come riporta il sito d’informazione locale ‘Actualité’, ladiè spesso rie comminata nella RDC nei casi di “sicurezza nazionale”, ma non ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCnews24 : Omicidio ambasciatore Attanasio, in Congo chiesta la pena di morte per i 6 accusati - aude_ita : RT @Libero_official: Due anni dopo l'assassinio, chiesta in #Congo la pena di morte per i sei accusati dell'omicidio dell'ambasciatore #Luc… - Libero_official : Due anni dopo l'assassinio, chiesta in #Congo la pena di morte per i sei accusati dell'omicidio dell'ambasciatore… - Radio1Rai : ??#Kinshasa #Attanasio Chiesta la pena di morte nei confronti dei 6 uomini processati da un tribunale militare per l… - rtl1025 : ?? É stata chiesta la pena di morte a Kinshasa contro i sei uomini processati da un tribunale militare per l'omicidi… -