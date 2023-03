(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ennesimo femminicidio proprio nelle ore in cui si celebra la festa della. Una 35enne di nazionalità ucraina della quale non è ancora stata resa nota l'identità, è stata, in Calabria. Il cadavere è stato trovato nell'appartamento in cui viveva con il, anche lui ucraino. Sul corpo della vittima sono stati riscontrati evidenti segni di violenza e di colluttazioni. L'uomo è statodalla polizia, dopo alcune ore di ricerche, ed è sospettato di essere l'autore dell'

Omicidio a Rosarno, uccisa donna di 35 anni: fermato il compagno Sky Tg24

A Rosarno, in Calabria, è stata uccisa una donna ucraina di 35 anni. Il femminicidio è avvenuto nell'appartamento in cui viveva col compagno.Femmincidio in provincia di Reggio Calabria. A Rosarno una 35enne di origini ucraine è stata uccisa nell’appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino. L’uomo è stato fermato nella not ...