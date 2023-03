Olimpia Milano-Partizan Belgrado | le decisioni del prefetto

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Domani, giovedì 8 marzo, si giocheràe in occasione del match ildel capoluogo lombardo, Renato Saccone, ha deciso di prendere delle misure straordinarie. Per la gara di Eurolega, infatti, sono attesi più di 4000 serbi, molti dei quali erano già presenti ieri a Bologna per Virtus Bologna-, con la ... TAG24.

Il quintetto di Messina aspetta i serbi, vittoriosi a Bologna, forti di una striscia di cinque vittorie consecutive in ...Biglietti nominali , ma non solo. In occasione del match di Eurolega trae Partizan Belgrado, in programma giovedì al Forum di Assago, sarà vietata la somministrazione e la vendita di alcolici, anche per asporto in contenitori di vetro e lattine nella zone ...... grazie ad un prezioso 4/5 da 3 nel quarto, l'chiude il primo tempo sotto solamente di tre punti (39 - 42). Terzo Quarto (26 - 13) : Ricci e Napier a segno, emette il naso avanti (44 -...

Serata da 11 punti e 7 rimbalzi per Nicolò Melli. L’ultimo, il più importante, a decretare il successo di Olimpia Milano a Valencia Serata da 11 punti e 7… Leggi ...Il raduno di preparazione ai World Transplant Games 2023 di Perth occasione per un inno alla vita e al dono Le Nazionali Italiane di pallavolo e pallacanestro Trapiantati e dializzati dell’Associazion ...