Odore di sconfitta: ecco cosa si rinfaccerà a Schlein quando anche lei non vincerà (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ora che Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd (che poi “segretaria” va bene o è degradante? Per retaggio patriarcale, se dico che una è “la segretaria” non sto dicendo che è la leader ma l’assistente del capo, quella che gli tiene l’agenda; in certi ambienti è persino sinonimo allusivo di “amante”… Fatemi sapere come la dobbiamo chiamare che in caso correggo!), ora che Elly Schlein è a capo del Pd, dicevo, bisogna che il Partito democratico non si faccia cogliere impreparato, e pensi sin da subito a quale sarà l’analisi della sconfitta il giorno dopo le elezioni. Perdere con Elly Schlein infatti sarà diverso rispetto alle sconfitte con Enrico Letta o Matteo Renzi: è giovane, è donna, è omosessuale o comunque fluida; e dice le cose che l’elettore del Pd vuol sentirsi dire, così è contento. Il repertorio da day ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ora che Ellyè la nuova segretaria del Pd (che poi “segretaria” va bene o è degradante? Per retaggio patriarcale, se dico che una è “la segretaria” non sto dicendo che è la leader ma l’assistente del capo, quella che gli tiene l’agenda; in certi ambienti è persino sinonimo allusivo di “amante”… Fatemi sapere come la dobbiamo chiamare che in caso correggo!), ora che Ellyè a capo del Pd, dicevo, bisogna che il Partito democratico non si faccia cogliere impreparato, e pensi sin da subito a quale sarà l’analisi dellail giorno dopo le elezioni. Perdere con Ellyinfatti sarà diverso rispetto alle sconfitte con Enrico Letta o Matteo Renzi: è giovane, è donna, è omosessuale o comunque fluida; e dice le cose che l’elettore del Pd vuol sentirsi dire, così è contento. Il repertorio da day ...

