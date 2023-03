Odio le feste atee di primavera (Di mercoledì 8 marzo 2023) Amos, profeta Amos, oggi cominciano le feste atee di primavera, le feste politiche, le feste partigiane, le feste di fazione, le feste-manganello sulla testa di chi non festeggia... Sono una raffica: l’8 Marzo, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno. Da uomo libero le ho sempre odiate una per una, per motivi specifici, e da lettore del tuo libro le Odio tutte insieme perché so che Dio non le vuole: “Io detesto, respingo le vostre feste e non gradisco le vostre riunioni” (Amos 5,21). Dio attraverso di te ammoniva il popolo infedele che aveva innalzato altari agli idoli, a divinità fittizie: “Tutte cose fatte da voi”. Nelle feste atee di primavera vengono idolatrate ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Amos, profeta Amos, oggi cominciano ledi, lepolitiche, lepartigiane, ledi fazione, le-manganello sulla testa di chi nonggia... Sono una raffica: l’8 Marzo, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno. Da uomo libero le ho sempre odiate una per una, per motivi specifici, e da lettore del tuo libro letutte insieme perché so che Dio non le vuole: “Io detesto, respingo le vostree non gradisco le vostre riunioni” (Amos 5,21). Dio attraverso di te ammoniva il popolo infedele che aveva innalzato altari agli idoli, a divinità fittizie: “Tutte cose fatte da voi”. Nelledivengono idolatrate ...

