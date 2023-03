Nyt: «A far saltare il Nord Stream 2 sono stati gli ucraini» (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’attentato al gasdotto Nord Stream 2 sarebbe opera degli ucraini. O meglio, di un gruppo di specialisti di Kiev che però non avrebbero legami né con il presidente Zelensky né first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’attentato al gasdotto2 sarebbe opera degli. O meglio, di un gruppo di specialisti di Kiev che però non avrebbero legami né con il presidente Zelensky né first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ghinodi14694932 : @ilriformista Al di là dello schifoso zerbino sinistro di Fazio, che gli ha fatto da pubblicità per far tesserare q… - RobertoBlumett5 : @Libero_official Troppo forte il nonno professore, la sua pupilla si presenta come segretaria del PD senza un progr… - Domenic21557410 : Elly Schlein si racconta al New York Times, tra le proposte spunta quella di 'tassare i ricchi'… - carolinadeste : @AlleAzzoni Eppure basta poco. Bisogna far parlare gli esperti, intervistare i militari, non scopiazzare male artic… - Paolo618261612 : RT @brotto_marco: ??Le #mascherine non servono a nulla se non a far guadagnare e segnare la sottomissione.?? NYT: “GLI OBBLIGHI DI MASCHERINA… -