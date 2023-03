Nuovo San Siro, Sala: «Sulla vicenda stadio non ci sono novità. Io sono ovviamente preoccupato ma…» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato in merito alla possibile costruzione di un Nuovo stadio per Inter e Milan. Le dichiarazioni Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato a margine di un evento pubblico in merito alla possibile costruzione di un Nuovo stadio per Inter e Milan. PAROLE – «Sulla vicenda stadio non ci sono novità. Io sono ovviamente preoccupato ma non sono uno che molla, quindi credo che sia ancora una partita tutta da gestire. Vedremo. Intanto, tecnicamente, a oggi, io non posso esprimere altre opinioni pubblicamente perché sto aspettando due cose. La ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Giuseppe, sindaco di Milano, ha parlato in merito alla possibile costruzione di unper Inter e Milan. Le dichiarazioni Giuseppe, sindaco di Milano, ha parlato a margine di un evento pubblico in merito alla possibile costruzione di unper Inter e Milan. PAROLE – «non ci. Ioma nonuno che molla, quindi credo che sia ancora una partita tutta da gestire. Vedremo. Intanto, tecnicamente, a oggi, io non posso esprimere altre opinioni pubblicamente perché sto aspettando due cose. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Nuovo stadio di Milano, #Sala: 'Io non mollo, la partita su #SanSiro è ancora tutta da gestire' - sportli26181512 : Sala su San Siro: 'Preoccupato, ma non mollo. Ecco cosa aspetto da Milan e Inter': Giuseppe Sala fa il punto della… - TV7Benevento : Generali: l'istruzione di qualità al centro del nuovo capitolo di 'Bg4sdgs-Time to change' -… - ekuonews : Nuovo campo di calcetto a San Nicolò nei pressi della scuola di via Giovanni XXIII - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Sala: «San Siro? Sono preoccupato ma non mollo»: Sulla vicenda del nuovo stadio “io sono ovvia… -