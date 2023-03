Nuovo addio tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: “Sei ridicola. Basta” (Di mercoledì 8 marzo 2023) La coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non trova pace al Grande Fratello Vip 7. I due continuano a litigare peggio dei Donnalisi e non riescono a trovare un punto di equilibrio. Stamani hanno avuto un’accesa discussione, conclusasi con l’ennesimo addio. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le richieste di Oriana Marzoli: “Non hai voglia di stare con me” Gli oriele non ne vogliono proprio sapere di trovare la pace! Stamani i due piccioncini hanno litigato perché Oriana Marzoli ha manifestato le sue perplessità sul comportamento del ragazzo. Il bel veneto infatti sembra essere troppo freddo e non vuole mai dormire con lei. Questo comportamento getta la venezuelana nell’insicurezza più ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 marzo 2023) La coppia formata daDalnon trova pace al Grande Fratello Vip 7. I due continuano a litigare peggio dei Donnalisi e non riescono a trovare un punto di equilibrio. Stamani hanno avuto un’accesa discussione, conclusasi con l’ennesimo. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le richieste di: “Non hai voglia di stare con me” Gli oriele non ne vogliono proprio sapere di trovare la pace! Stamani i due piccioncini hanno litigato perchéha manifestato le sue perplessità sul comportamento del ragazzo. Il bel veneto infatti sembra essere troppo freddo e non vuole mai dormire con lei. Questo comportamento getta la venezuelana nell’insicurezza più ...

