Nuova promozione per DAZN Standard | 50 euro di sconto per 3 mesi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 marzo 2023)ha lanciato unainiziativa promozionale che permette di comprare, in alcuni punti vendita selezionati, una carta prepagata tramite cui abilitare un abbonamentodi 3a fronte di unopari a 50rispetto al listino originale. Lasarà valida fino al 19 marzo: la carta prepagata in questione costa 69in luogo di 119,97, cifra normalmente prevista per l’acquisto di un trimestre di abbonamento. Il piano in questione ha un costo di 39,99al mese o di 29,99al mese con opzione di rinnovo annuale.consente di avere accesso all’intero catalogo di ...