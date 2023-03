(Di mercoledì 8 marzo 2023) La società cascinese ha partecipato alla manifestazione con 31 atlete distribuite in quattro categorie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cascinanotizie : Nuoto Uisp protagonista ai Regionali femminili Una strepitosa Giulia Meucci sale cinque volte sul podio più alto|… - Swim4life_it : Bel successo per la prima edizione della manifestazione nel cuore della Romagna, vince il Circolo Nuoto UISP Bologn… - MarsicaW : NUOTO: A CELANO LA 3^ COPPA ABRUZZO FASE REGIONALE UISP -

La società cascinese ha partecipato alla manifestazione con 31 atlete distribuite in quattro categorieIl calendario del Campionato regionale Mastervedeva per la 5giornata il team della società di ... Rimanendo nella divisione Master, i nuotatori del Centro SubFaenza saranno impegnati ...... 23 seconci e 18 terzi posti e primo posto a squadre di tappa per la societa la Fenice Enna nella tappa di Caltagirone della fase regionale del Campionato nazionale di. L'altra società ...

Nuoto Uisp 2003 superstar ai Campionati regionali femminili: 8 titoli e 13 medaglie LA NAZIONE

Cascina (PI), 8 marzo 2023 – Sono terminati i Campionati regionali invernali toscani sezione femminile organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto nella piscina Rosi di Livorno, riservati alle catego ...La squadra dell’Uisp Nuoto Valdimagra, rappresentata da diciotto atleti, ha fatto bella figura nella fase regionale del campionato italiano master conquistando il decimo posto della classifica regiona ...