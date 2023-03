Nuoto Acque Libere, torna la Coppa Len: Paltrinieri guida gli Azzurri (Di mercoledì 8 marzo 2023) I caimani sono pronti a rompere gli indugi. Riparte la Coppa Len di Nuoto in Acque Libere e come da tradizione ormai il vernissage sarà il 18 marzo ad Eilat in Israele. A guidare gli Azzurri ovviamente ci sarà il vincitore di tutto Gregorio Paltrinieri. Ma la novità lieta è il ritorno sul pontile di partenza della trentina Arianna Bridi che dopo un anno e mezzo di stop, causato da una lieve miocardite, torna finalmente in nazionale e lo farà come sempre per essere protagonista: lei che è stata oro europeo nella 25 km a Glasgow 2018 e bronzo iridato nella 10 e nella 25 km a Budapest 2017. Questi gli Azzurri convocati per Eilat dal coordinatore tecnico Stefano Rubaudo: Gregorio Paltrinieri (Fiamme ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) I caimani sono pronti a rompere gli indugi. Riparte laLen diine come da tradizione ormai il vernissage sarà il 18 marzo ad Eilat in Israele. Are gliovviamente ci sarà il vincitore di tutto Gregorio. Ma la novità lieta è il ritorno sul pontile di partenza della trentina Arianna Bridi che dopo un anno e mezzo di stop, causato da una lieve miocardite,finalmente in nazionale e lo farà come sempre per essere protagonista: lei che è stata oro europeo nella 25 km a Glasgow 2018 e bronzo iridato nella 10 e nella 25 km a Budapest 2017. Questi gliconvocati per Eilat dal coordinatore tecnico Stefano Rubaudo: Gregorio(Fiamme ...

