Novità per l’aggiornamento dei termini di servizio WhatsApp e su come negare il consenso (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per l’aggiornamento dei termini di servizio WhatsApp ci sono delle Novità rilevanti giunte nelle ultime ore. Dopo un’azione specifica compiuta dalle autorità dell’Unione Europea, il servizio di messaggistica sarà costretto a concedere agli utenti finali maggiori libertà nel fornire o meno il loro consenso a cambiamenti sostanziali del servizio appunto e più in generale, dovrà fornire maggiori dettagli sulle sue decisioni di gestione. A tutela dei diritti dei consumatori, l’Unione Europea ha lavorato sodo per ottenere determinati obiettivi tutti elencati in un suo report pubblicato nelle scorse ore. Il suo intervento si era reso necessario nel 2021, ossia dopo che WhatsApp aveva modificato i suoi termini di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Perdeidici sono dellerilevanti giunte nelle ultime ore. Dopo un’azione specifica compiuta dalle autorità dell’Unione Europea, ildi messaggistica sarà costretto a concedere agli utenti finali maggiori libertà nel fornire o meno il loroa cambiamenti sostanziali delappunto e più in generale, dovrà fornire maggiori dettagli sulle sue decisioni di gestione. A tutela dei diritti dei consumatori, l’Unione Europea ha lavorato sodo per ottenere determinati obiettivi tutti elencati in un suo report pubblicato nelle scorse ore. Il suo intervento si era reso necessario nel 2021, ossia dopo cheaveva modificato i suoidi ...

