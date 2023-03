Novak Djokovic | dopo l’addio a Indian Wells la svolta improvvisa | l’annuncio tanto atteso dai fan

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Arrivano brutte notizie perche non potrà partecipare al Masters 1000 di. Per lui però si apre uno spiraglio molto importante. Il 2023 diè cominciato nel migliore dei modi con la vittoria del primo Slam dell’anno: gli Australian Open, con il successo senza storia in finale contro il greco Tsitsipas. Il serbo si è poi fermato per curarsi da un problema alla schiena ed è tornato in campo all’ATP di Dubai fermandosi in semifinale contro il russo Medvedev, che ha poi vinto il torneo. Brutte notizie per, niente(Foto Instagram)Ma adesso arrivano brutte notizie per il tennista numero 1 nel ranking maschile. E ancora una volta c’entra il Covid-19 che ...